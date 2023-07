POL-RBK: Overath - Einbruch in Schnellrestaurant

Overath (ots) - Am Donnerstag (29.06.) meldete sich ein Bewohner eines Einfamilienhauses bei der Polizei, nachdem er bei der Rückkehr in sein Eigenheim in der Straße Im Auel einen Einbruch festgestellt hatte. Im Zeitraum zwischen 07:15 Uhr und 11:30 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zugang in das Haus, indem sie eine Kellertür aufbrachen. ...

