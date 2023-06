POL-RBK: Overath - Mobiltelefone, Schmuck und Kamera bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (28.06.) wurden der Polizei ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug im Stadtteil Hand und ein weiteres im Stadtteil Frankenforst gemeldet. In einem Fall wurden Werkzeuge mit einem höheren vierstelligen Wert entwendet. Im Stadtteil Hand hatte ein Handwerker seinen Kastenwagen der Marke Ford am Dienstagabend (27.06) gegen 19:30 Uhr an ...

