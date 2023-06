Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeuge in Hand und Frankenforst aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (28.06.) wurden der Polizei ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug im Stadtteil Hand und ein weiteres im Stadtteil Frankenforst gemeldet. In einem Fall wurden Werkzeuge mit einem höheren vierstelligen Wert entwendet.

Im Stadtteil Hand hatte ein Handwerker seinen Kastenwagen der Marke Ford am Dienstagabend (27.06) gegen 19:30 Uhr an der Mühlenstraße abgestellt und als er am darauffolgenden Morgen (28.06.) gegen 07:00 Uhr zur Arbeit fahren wollte, festgestellt, dass die Schiebetür des Wagens offenstand. Zudem hatten die unbekannten Täter die Seitenscheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und Werkzeuge, darunter ein Stemmhammer und ein Fräsenkoffer mit einem höheren vierstelligen Gesamtwert entwendet.

Im Stadtteil Frankenforst wurde ebenfalls am Mittwoch ein aufgebrochener Kastenwagen gemeldet. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug der Marke VW zuletzt eine Woche zuvor am Mittwoch (21.06.) gegen 10:00 Uhr unbeschädigt an der Frankenforster Straße abgestellt zu haben. Als er am Mittwoch (28.06.) gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, fiel ihm ein Loch in der Schiebetür der Beifahrerseite auf. Die Tür ließ sich zudem nicht öffnen. Ob bei dem Aufbruch etwas aus dem Firmenfahrzeug entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

