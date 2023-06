Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Einfamilienhaus in Kleineichen

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (28.06.) wurde im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Haus, indem sie eine Terrassentür und ein Souterrainfenster aufhebelten.

Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Bereiches und einen niedrigen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte am Tatort mögliche Spuren. Zeugenhinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach werden unter der Rufnummer 02202 205-0 erbeten. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell