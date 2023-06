POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsunfallflucht nach Driftübungen - Gemeinsame Pressemitteilung Polizei Rhein-Berg und Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (26.06.) kam es zu einem Einbruch in der Heinrich-Klerx-Straße in Heidkamp. Unbekannte Täter rissen während der zweistündigen Abwesenheit der Bewohner ein Kellerfenster im vorderen Bereich des Einfamilienhauses aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt. Die Bewohner gaben an, das Haus gegen 11:40 Uhr verlassen zu haben ...

