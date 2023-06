Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche in Heidkamp und in Kaule

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (26.06.) kam es zu einem Einbruch in der Heinrich-Klerx-Straße in Heidkamp. Unbekannte Täter rissen während der zweistündigen Abwesenheit der Bewohner ein Kellerfenster im vorderen Bereich des Einfamilienhauses aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt. Die Bewohner gaben an, das Haus gegen 11:40 Uhr verlassen zu haben und als sie knapp zwei Stunden später gegen 13:35 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Räume durchwühlt worden waren. Zudem fehlte hochwertiger Schmuck mit einem unteren vierstelligen Wert sowie ein Schlüsselbund. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und übergab den Tatort an den Erkennungsdienst zur Sicherung der Spuren.

In einem Tatzeitraum zwischen Donnerstag (18.05.) und Montag (26.06.) ereignete sich ein weiterer Einbruch in der Broicher Straße im Stadtteil Kaule. Unbekannte Täter hatten mehrere Zimmer im Inneren des Einfamilienhauses durchwühlt. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist bislang unklar, die Polizei konnte keine Aufbruchspuren feststellen. Über mögliches Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht für beide Einbrüche nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des jeweiligen Tatortes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell