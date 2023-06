Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte brechen in Spielhalle ein

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25.06.) löste um 03:46 Uhr die Alarmanlage einer Spielhalle an der Bertram-Blank-Straße in Refrath aus. Unbekannte Täter hatten die Glasscheibe der dortigen Eingangstür eingeschlagen, jedoch wurde nach ersten Angaben nichts entwendet.

Als die Polizei wenig später eintraf, waren keine Täter mehr vor Ort. Die Glasscheibe der Eingangstür wies ein großes Loch auf, durch welches die Täter vermutlich ins Innere kletterten und anschließend diverse Räume durchwühlten. Nach ersten Angaben wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst zwecks Sicherung möglicher Spuren. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden, der auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

