Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Remscheid - Präventionsaktion der Polizei "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!"

Burscheid/Remscheid (ots)

Gerade in den Sommerferien nutzen viele Menschen den Panorama-Radweg "Balkantrasse", eine Verbindung zwischen Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen und Remscheid. Ob zum Radfahren oder Spazierengehen, für die Gassi-Runde mit dem Hund, zum Inlineskaten, Joggen oder für die Tour mit dem E-Scooter - die Trasse ist bei Jung und Alt beliebt. Bereits zum zehnten Mal findet eine gemeinsame Präventionsaktion der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg mit der Polizei Wuppertal unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" statt.

Das Hauptaugenmerk richtet sich bei der Veranstaltung auf Radfahrerinnen und Radfahrer, egal ob mit Pedelec, Rennrad, Mountain- oder Trekkingbike. Denn besonders das Fahrrad ist als Fortbewegungsmittel in den letzten Jahren zunehmend beliebter geworden. Im Vergleich zu 2021 sind die Zahlen der verunglückten Radfahrer im letzten Jahr zwar rückläufig gewesen, es ist jedoch ein deutlich steigender Trend hinsichtlich der Fallzahlen bei den Pedelecs erkennbar. Im letzten Jahr sind im Kreisgebiet 253 Fahrrad- und Pedelecfahrende verunfallt, darunter 103 Unfälle mit Pedelecs. Der Verkaufstrend bei Pedelecs und damit steigende Unfallzahlen dürfte sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.

Innerhalb der vier auf der Balkantrasse stattfindenden Informationsveranstaltungen werden unter anderem Themen wie sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksicht und richtige Helmeinstellung sowie Sicherheit rund ums Fahrrad angesprochen. Zudem werden die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein und eine mobile Fahrradwerkstatt einrichten, um kleinere Reparaturen durchführen zu können.

Auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Rhein-Berg wird anwesend sein, um Bürgerinnen und Bürger rund um die Themen Diebstahlschutz an Fahrrädern zu beraten sowie über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren.

Die Auftaktveranstaltung wird am morgigen Dienstag (27.06.) von 09:00 bis 15:00 Uhr in Remscheid-Bergisch Born, dortige Balkantrasse/Abzweig Bergischer Panorama-Radweg, stattfinden.

Weitere Termine:

Mittwoch (05.07.) von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Burscheid (Montanusstraße) Dienstag (25.07.) von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Bergisch Born Dienstag (01.08.) von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Burscheid (Montanusstraße)

"Wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, funktioniert das Miteinander auf der Trasse", so Siegfried Breuer, Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Berg. "Daher freuen wir uns auf viele interessierte Menschen jeden Alters, die vorbeikommen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Inline-Skates." Auch Medienvertretende sind herzlich eingeladen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell