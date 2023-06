Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230621. 2 Itzehoe: Mountainbike gestohlen

Itzehoe (ots)

Am Montag um 7.30 Uhr schloss ein Itzehoer Schüler sein Mountainbike bei einem Fahrradständer am Kino in der Straße Hinter dem Klosterhof an. Gegen 12.45 Uhr war das Rad spurlos verschwunden. Der unbekannte Täter hatte vermutlich das Stahlseilschloss, welches mit dem Stahlbogen des Radständers verbunden war, aufgetrennt. Nun beginnen die Ermittlungen zum Verbleib des Rades. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Conway in der Farbe Darkpetrol und Neongelb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

