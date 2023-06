POL-IZ: 230620.5 Glückstadt: Schockanrufer erbeutet Geld als vermeintliche Kaution

Polizeidirektion Itzehoe

In Angst und Schrecken versetzten Betrüger eine 73jährige Frau aus dem Glückstädter Umland. Am Montagnachmittag rief die angebliche Tochter der Frau an und weinte bitterlich. Die angebliche Tochter habe einen Unfall verursacht und der Unfallbeteiligte sei ums Leben gekommen. Jetzt sitze sie in Haft und bräuchte 50.000 Euro, um aus dem Gefängnis zu kommen. Unter Schock wurde die Frau nun angewiesen, sich etliche Bearbeitungsnummern der Hamburger Polizei aufzuschreiben und bereitzuhalten. Per Handyanruf zitierten die Betrüger die unter Schock stehende Frau gegen 15:30 Uhr in den Stadtpark in Glückstadt, wo ein Abholer das Geld zur Gerichtsmedizin bringen sollte. Insgesamt entkam der Täter an diesem Tag mit rund 10.000 Euro Bargeld. Nach der Tat kontaktierte die richtige Tochter die Polizei, die sich daraufhin um die Frau kümmerte. Der Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70-1,80 m groß, er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

