Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230619.8 Itzehoe: Drei Täter nach räuberischer Erpressung festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Freitag, den 9.06.23 wollte ein 48jähriger Hamburger ein iPad erwerben, welches bei ebay-Kleinanzeigen zum Kauf angeboten wurde. Am Treffpunkt in Hohenlockstedt traf er am späten Nachmittag aber nicht auf den Verkäufer, sondern auf zwei maskierte Täter, die ihn zu Boden zwangen und mit Geldbörse, Handy und einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag das Weite suchten. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen nach den Tätern auf. Als weitere Angebote im Internet inseriert wurden, bahnten Polizeibeamte einen Ankauf an und vereinbarten einen Treffpunkt mit den Anbietern. Am Dienstag, den 13.6 23 konnten Einsatzkräfte in Kellinghusen gegen 20 Uhr zwei Tatverdächtige festnehmen, ein dritter Täter war vorerst flüchtig. Bei den Tätern handelt es sich um einen 20jährigen Kellinghusener und einen 17jährigen Hohenlockstedter. Am Folgetag gelang in Kellinghusen am frühen Nachmittag die Festnahme des dritten Täters, ein 19jähriger Kellinghusener. Alle drei Personen sind bereits polizeilich bekannt. Am Mittwoch erfolgte die Vorführung beim Haftrichter. Gegen den17jährigen Hohenlockstedter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen, gegen den 19jährigen Kellinghusener wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Sie wurden in die Jugendanstalt Schleswig verbracht. Der 20jährige Kellinghusener wurde entlassen, da nicht von einer Beteiligung an der Tat der Vorwoche auszugehen war. Die Ermittlungen dauern an.

