Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Körperverletzung eingeleitet

Gera (ots)

Gera. Die Polizei in Gera ermittelt zu zwei bislang unbekannten Tätern einer Körperverletzung. Hintergrund ist ein Einsatz am 27.05.2023 gegen 18:20 Uhr im Dahliengarten. Hierbei schlugen sich drei Personen, wobei eine Person (46) Gesichtsverletzungen erlitt. Vor dem Eintreffen der Polizisten ergriffen die beiden anderen Männer die Flucht vom Tatort. Es gelang nicht mehr, sie im Nahbereich aufzugreifen. Sofern Sie relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden Sie sich an den Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0). (TL)

