LPI-G: Ein etwas anderer Einsatz

Altenburger Land (ots) - Starkenberg/Breesen: Am 28.05.2023 ereignete sich gegen 15:35 Uhr in der Robinienstraße ein Verkehrsunfall, als einer 18-jährigen VW-Fahrerin ein Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen kam. Die VW-Fahrerin wollte dem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam sie von der Straße ab und streifte einen Telefonmast. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden am Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

