LPI-G: Unfallflucht

Als eine 32 - jährige Fahrzeugführerin am 28.05.2023 gegen 17:00 Uhr mit ihrem VW Golf von Wolfgefährt in Richtung Weida unterwegs war kam es zum Verkehrsunfall. Auslöser war ein querendes Reh, welches durch die Fahrzeugführerin erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle und wurde durch den Jagdpächter beräumt.

