POL-IZ: 230620.2 Brunsbüttel: Diesel aus Firmenfahrzeugen entwendet

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots) - Am Samstag schlugen Taschendiebe in sechs Discountern zu. In Brunsbüttel an der Heisenbergstraße, in Heide an der Straße Süderholm, In Itzehoe am Langen Peter und der Lise-Meitner-Straße, in Marne an der Hafenstraße und in Meldorf am Raiffeisenplatz. In allen sechs Fällen waren Frauen betroffen, die ihre Geldbörsen in ...

mehr