Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230619.6 Kreis Steinburg und Dithmarschen: Taschendiebe unterwegs

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

Am Samstag schlugen Taschendiebe in sechs Discountern zu. In Brunsbüttel an der Heisenbergstraße, in Heide an der Straße Süderholm, In Itzehoe am Langen Peter und der Lise-Meitner-Straße, in Marne an der Hafenstraße und in Meldorf am Raiffeisenplatz. In allen sechs Fällen waren Frauen betroffen, die ihre Geldbörsen in Taschen, Beuteln oder Körben transportierten. Die Taschendiebe konnten in allen Fällen die Geldbörsen stehlen, ohne einen Verdacht auf sich zu lenken. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, bei Einkäufen besonders aufmerksam zu bleiben und die Geldbörsen möglichst sicher mitzuführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell