Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230619.4 Itzehoe: Verkehrsunfall bei Abbiegemanöver mit einer leicht verletzten Person

Itzehoe (ots)

Am Samstag um 15:48 Uhr fuhr eine 47jährige Itzehoerin mit dem Auto von der Parkplatzausfahrt an der Edendorfer Straße, Höhe Hausnummer 35, und beabsichtigte, nach rechts in die Edendorfer Straße Richtung Lindenstraße zu fahren. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einer 63jährigen Itzehoerin, die mit ihrem Auto vorfahrtberechtigt die Edendorfer Straße aus Richtung Schenefelder Chaussee kommend befuhr. Beim Aufprall verletzte sich die 63jährige Fahrerin leicht, Rettungskräfte verbrachten sie ins Klinikum Itzehoe. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell