POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte dringen in Gartenhütten ein - Zeugen gesucht

Altensteig (ots) - Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude im Industriegebiet in Altensteig eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag, 15 Uhr, ein Fenster einer Firma im Industriegebiet Turmfeld ein und gelangten so in die Firmenräumlichkeiten. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und Schränke und entwendeten eine Kasse, in welcher sich ein ...

mehr