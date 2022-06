Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 23-Jährige beißt Polizeibeamten in den Arm

Pforzheim (ots)

In den Arm gebissen hat eine 23-Jährige einem Polizeibeamten am Sonntagabend in der Pforzheimer Nordstadt.

Die Einsatzkräfte waren gegen 21:30 Uhr in die Pfälzerstraße gerufen worden. Laut Angaben von Zeugen habe die 23-Jährige zuvor eine andere Frau beleidigt und ihr einen Büschel Haare herausgerissen. Als die Polizisten die Personalien der mutmaßlichen Angreiferin feststellen wollten, war jene sichtlich erregt und wollte lauthals auf die andere Frau zugehen. Um dies zu verhindern, stellten sich die Beamten der 23-Jährigen in den Weg, als letztere sich jedoch auch dadurch nicht abhalten ließ, hielten sie die Einsatzkräfte an den Armen fest. Hiergegen wehrte sich die Tatverdächtige massiv, sodass die Beamten sie letztlich überwältigen und ihr Handschließen anlegen mussten. Die 23-Jährige biss einen der Polizisten in den Arm und versuchte, ihn anzuspucken. Der Beamte wurde durch die Beißattacke leicht verletzt. Auch die Angreiferin wies leichte Blessuren auf, die sie sich möglicherweise während ihrer Widerstandshandlungen zugezogen haben könnte. Die 23-Jährige erwarten nun gleich zwei Anzeigen - eine wegen Körperverletzung und eine wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Die Hintergründe für ihren ursprünglichen, mutmaßlichen Angriff auf die andere Frau sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell