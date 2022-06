Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Altensteig (ots)

Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude im Industriegebiet in Altensteig eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag, 15 Uhr, ein Fenster einer Firma im Industriegebiet Turmfeld ein und gelangten so in die Firmenräumlichkeiten. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und Schränke und entwendeten eine Kasse, in welcher sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Mutmaßlich begaben sich die Täter im Anschluss in Richtung Stadtgebiet Altensteig. Im Bereich des Schloßbergs, in der Nähe des dortigen Kriegerdenkmals, wurde die entwendete Kasse am Nachmittag aufgebrochen aufgefunden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

