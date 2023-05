Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Einbruch in Einfamilienhaus

In den vergangenen Tagen brach ein Unbekannter bei Giengen ein.

Ulm (ots)

Der Unbekannte stieg zwischen Freitag 23 Uhr und Dienstag 8 Uhr in das Haus in der Stettbergstraße in Burgberg ein. Dazu hebelte er ein Fenster im Keller auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fand der Täter Schmuck und Bargeld. Das nahm er mit. Das Polizeirevier Giengen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Giengener Polizei (Telefon 07322/96530) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

++++ 1056759 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell