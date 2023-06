Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall mit einer schwerverletzten Person - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.06.2023, gegen 15:10 Uhr) kam es auf der Nordstraße in Höhe der Einmündung Glassiepen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelec-Fahrerin. Eine 59-jährige Remscheiderin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Nordstraße in Richtung Wansbeckstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte die Frau in Höhe der Einmündung Glassiepen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus. Zur Unfallzeit hatte ein 58-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Pkw geöffnet, um etwas aus dem Innenraum zu holen. Ob die geöffnete Fahrzeugtür mit dem Unfall in einem Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

