Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Sicher mit dem Fahrrad, Pedelec und E-Bike - Trainings in den Sommerferien für Erwachsene

Wuppertal (ots)

In der Verkehrsunfallstatistik 2022 der Polizei Wuppertal ist sichtbar geworden, dass die Zahlen der Unfälle von Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung gestiegen sind. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie sich einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Um den Unfallzahlen zu begegnen, bietet die Polizei Wuppertal regelmäßig kostenlose Trainings für erwachsene Fahrrad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrer an. Ablauf des Trainings Für die Teilnahme werden ein verkehrssicheres Fahrrad, Pedelec oder E-Bike, ein eigener Fahrradhelm sowie die Einwilligung zu einer Haftungsbeschränkung vorausgesetzt. Der Ablauf der Trainings orientiert sich an dem Programm "Fit mit dem Fahrrad" der Deutschen Verkehrswacht, welches in Zusammenarbeit mit der Unfallforschung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft entwickelt wurde. Für die Übungen sind drei Stunden anberaumt. Untergliedert in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im praktischen Teil geht es um einen Sicherheitscheck des Fahrrads, das Handling des Rads sowie die Trageweise und Einstellung des Helms. Außerdem sind diverse Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu absolvieren. Abgerundet wird das Training durch den theoretischen Teil, welcher die Straßenverkehrsordnung, Verhalten im Straßenverkehr, Sichtbarkeit sowie die Reflexion des eigenen Könnens vermittelt. Das Training findet an der Jugendverkehrsschule in der Ehrenhainstraße 110 in 42329 Wuppertal statt. Melden Sie sich gerne bei uns an! Wir freuen uns auf ihre Teilnahme. Geplante Termine: Sommerferien Mittwoch, den 28.06.2023 Mittwoch, den 19.07.2023 Mittwoch, den 26.07.2023 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr Anmeldung unter: Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de Für Rückfragen zum Training: Polizeihauptkommissar Geeven: Tel. 0202 / 284-9523 Polizeihauptkommissarin Vrba: Tel. 0202 / 284-9527 (rb)

