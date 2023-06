POL-W: W - Zweiradfahrer rutschen auf Ölspur aus - Drei Verletzte

Wuppertal (ots) - Am 05.06.2023 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Straße Höfen in Wuppertal zwischen einem Fahrrad und einem Auto zu einem Unfall. Ein 32-jähriger Radfahrer fuhr auf der Straße Höfen in Richtung Jesinghausen, als ein 48-Jähriger die Autotür seines geparkten Kia öffnete, mutmaßlich um auszusteigen. In der Folge prallte der Fahrradfahrer gegen die geöffnete Autotür und erlitt schwere Verletzungen. ...

