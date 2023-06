Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kind auf Berliner Straße angefahren

Wuppertal (ots)

Donnerstagabend (08.06.2023, gegen 21:00 Uhr) verletzte sich ein Junge (5) schwer, als er auf der Berliner Straße in Wuppertal mit einem Auto kollidierte. Ein 77-jähriger Mann fuhr in seinem BMW auf der Berliner Straße in Richtung Jesinghausen. Als der 5-Jährige auf Höhe des Berliner Platzes mit seinem City-Roller die Straße überquerte, prallte er mit dem Auto des 77-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge schwere Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Berliner Straße war während der Unfallaufnahme, in Fahrtrichtung Osten, nur einspurig befahrbar. (rb)

