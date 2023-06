Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230619.5 Brunsbüttel: Fahrzeug brennt aus, Fahrerin und drei Kinder bleiben unverletzt

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag um 16:50 Uhr fuhr eine 27jährige Brunsbüttlerin mit ihren Kindern im Auto auf dem Boßelkamp. Nachdem das Auto erheblich an Leistung verlor, begann das Fahrzeug im Motorbereich zu brennen. Die Fahrerin verließ mit ihren Kindern (3 Jahre, 2 Jahre und 11 Monate) das am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug, alle blieben unverletzt. Die Feuerwehr Brunsbüttel löschte das ausgebrannte Fahrzeug. Ein technischer Defekt ist aktuell zu vermuten.

