POL-MTK: Baucontainer aufgebrochen +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Drogenfahrt gestoppt

Hofheim (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen

Kelkheim, Waldwiese,

Donnerstag, 13.04.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 08:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf einer Baustelle im Kelkheimer Stadtteil Münster mehrere Baucontainer aufgebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach wurden zwischen 17:30 Uhr und 08:00 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Waldwiese drei Baucontainer aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

2. Autoscheibe eingeschlagen

Hochheim am Main, Herderstraße,

Mittwoch, 12.04.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 11:00 Uhr

(ll) Zwischen Mittwoch- und Freitagmittag wurde die Heckscheibe eines ordnungsgemäß geparkten Mercedes eingeschlagen. Nach Angaben des Fahrzeughalters habe dieser seinen grauen Pkw am Mittwoch gegen 16:00 Uhr in der Herderstraße abgestellt und sei am Freitag gegen 11:00 Uhr zurück an sein Fahrzeug gekommen. Hier habe er die eingeschlagene Heckscheibe vorgefunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

3. Drogenfahrt gestoppt

Sulzbach am Taunus, Bahnstraße,

Samstag, 15.04.2023, 01:00 Uhr

(ll) In der Nacht auf Samstag wurde in der Bahnstraße durch die Polizeistation Eschborn eine stationäre Verkehrskontrolle eingerichtet. Während der Maßnahmen fuhr ein 20-jähriger Frankfurter mit seinem Mercedes in die Kontrollstelle. Die Fahrt war nach der Kontrolle für den 20-Jährigen beendet, da er nicht nur Betäubungsmittel mit sich führte, sondern auch der Verdacht besteht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn wurde der Mann wieder entlassen und sieht sich nun zwei Strafverfahren gegenüber.

