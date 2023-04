PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in Hattersheim-Okriftel

Hofheim (ots)

Brand in einer Obdachlosenunterkunft, Hattersheim-Okriftel, Rheinstraße, Freitag, der 14.04.2023, 20:25 Uhr

Am Freitagabend, den 14.04.2023 gegen 20:25 Uhr, wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei zu einem Brand in einer zweistöckigen Obdachlosenunterkunft in der Rheinstraße in Hattersheim-Okriftel gerufen. Die 4 Bewohner der Unterkunft konnten diese eigenständig verlassen. Eine Person wurde mittels Leiter gerettet. Die Personen wurden vor Ort betreut. Es wurde kein Bewohner verletzt. Das erste Obergeschoss ist nicht mehr bewohnbar. Zwei Personen wurden daher durch die Stadt Hattersheim anderweitig untergebracht. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Während der Löschmaßnahmen wurde die Rheinstraße durch Kräfte der Polizei abgesperrt. Die konkrete Brandursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu werden durch Brandexperten der Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen.

