Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230620.4 Büsum: Schwerer Verkehrsunfall mit Radlader am Helgolandkai

Büsum (ots)

Am Dienstag um 8:45 Uhr kam es am Helgolandkai zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 62jähriger Büsumer mit einem Radlader aus einer Lagerhalle in Richtung Hafen fuhr. Hierbei erfasste er eine 59jährige Fußgängerin aus Taunusstein, die in die gleiche Richtung ging. Die Fußgängerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, Rettungskräfte verbrachten sie in das WKK Heide.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell