Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230621.1 Marne: Böllerwurf auf Auto endet mit Strafverfahren

Marne (ots)

Am Sonntag um 1:30 Uhr fuhr eine 20jährige Marnerin mit dem Auto auf dem Rückweg von Brunsbüttel in den Voigtsweg, als ein Böller direkt vor dem Fahrzeug explodierte. Eine Gruppe von vier Heranwachsenden hielt sich zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand auf. Wer für den Böllerwurf verantwortlich ist, ist nun Teil polizeilicher Ermittlungen. Zwei Personen konnten bereits als Tatverdächtige ermittelt werden, es handelt sich um einen 18jährigen Marner und einen 21jährigen aus Kronprinzenkoog. Ob diese auch für weitere Böllerwürfe rund um den ZOB in Marne in Frage kommen, werden weitere Zeugenbefragungen ergeben. Die Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§315b StGB). Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die überprüft, ob die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen besteht. Dies kann in der Folge eine Sperre zum Erwerb der Fahrerlaubnis oder eine medizinisch psychologische Untersuchung nach sich ziehen.

