POL-IZ: 230620.3 Tellingstedt: Polizeistation zieht aus dem alten Dienstgebäude aus

Glückstadt (ots) - In Angst und Schrecken versetzten Betrüger eine 73jährige Frau aus dem Glückstädter Umland. Am Montagnachmittag rief die angebliche Tochter der Frau an und weinte bitterlich. Die angebliche Tochter habe einen Unfall verursacht und der Unfallbeteiligte sei ums Leben gekommen. Jetzt sitze sie in Haft und bräuchte 50.000 Euro, um aus dem ...

mehr