POL-PPRP: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum Mittwoch (19.10.2022, 17 Uhr) bis Donnerstag (20.10.2022, 6 Uhr) entwendeten Unbekannte aus einem in der Von-Kieffer-Straße abgestellten Baustellenfahrzeug Baustrahler und andere Geräte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr