Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag (20.10.2022), gegen 16:40 Uhr, bei einem Unfall verletzt. Er fuhr hinter einem Auto in der Mundenheimer Straße. Als der 25-jährige Autofahrer seine Fahrt verlangsamte, um zu wenden, wollte der Motorradfahrer links an dem Auto vorbeifahren und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund Euro 2500,-.

