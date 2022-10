POL-PPRP: Versuchter Raub

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.10., 18:00 Uhr bis zum 20.10.2022, 8:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Reinigung in der Bahnhofstraße ein. Aus der Reinigung wurde Bargeld in Höhe von ca. 250,- Euro gestohlen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte ...

