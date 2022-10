POL-PPRP: Einbruch in Reinigung

Berg-Neulauterburg (ots) - Am Donnerstag, 20.10.2022 um 03:39 Uhr kam es in Berg-Neulauterburg in der Nähe der Grenze zur Sprengung eines Geldautomaten. Nähere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Zuegen der Tat werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter Tel: 0621 963-2773 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Führungszentrale Andreas ...

