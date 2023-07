POL-NOM: Diebstahl aus Geldinstitut

Uslar (ots) - BODENFELDE/AMELITH, (go), BUNDESSTRASSE 241, (HÖHE PIELENGARTEN), zwischen Dienstag, dem 11.07.2023, 19:00 Uhr und Mittwoch, dem 12.07.2023, 17:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten, durch Aufbrechen eines Kastens, ein Weidezaungerät sowie eine Batterie und zwei, auf dem Kasten befestigte, Solarpaneele. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. ...

