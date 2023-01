Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Trickbetrug über WhatsApp

Sonneberg (ots)

Zum wiederholten Male kam es zu Betrugshandlungen über WhatsApp. Über diese Masche wurde bereits mehrfach berichtet. Hierbei geben sich die Täter als Kinder der Geschädigten aus, die angeblich eine neue Handynummer hätten. Im Laufe des Chats bitten die "Kinder" um Geld, um Rechnungen zu begleichen, da bei diesen das Online-Banking nicht funktioniere. Die Polizei bittet Sie darum, nicht arglos zu sein und leichtfertig Überweisungen zu tätigen. Prüfen Sie bitte in jedem Fall sorgfältig, ob es sich dabei um einen Verwandten handelt und die zu tätigenden Überweisungen in Ihrem Sinne sind. Oft werden ausländische Zielkonten verwendet. Man erkennt diese an der Länderkennung der ersten beiden Buchstaben. Spätestens hier sollten Sie sorgfältig prüfen und den Kontakt gegebenfalls abbrechen.

