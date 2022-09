Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter stehlen Seniorin Handtasche aus Fahrradkorb

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl einer Handtasche Tatzeit: 20.09.2022, 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld, einem Handy und persönlichen Dokumenten stahlen unbekannte Täter gestern Nachmittag aus dem Fahrradkorb einer 83-jährigen Fritzlarerin. Die Seniorin schob ihr Fahrrad über den Marktplatz und fuhr anschließend an ihre Wohnanschrift in Fritzlar. Ihre Handtasche befand sich im Fahrradkorb. Als sie zuhause ankam stellte sie fest, dass die Tasche aus dem Korb entwendet wurde. Vermutlich haben unbekannte Täter im Bereich Markplatz die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

