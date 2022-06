Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Versuchter Einbruch in Supermarkt; Sachbeschädigung an PKW

Delmenhorst (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl

Butjadingen, 11.06.2022, gegen 03:00 Uhr

In der Nacht 10./11.06.2022 ist es gegen 03:00 Uhr in der Butjadinger Straße, Butjadingen, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Supermarktfiliale gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einwerfen einer Fensterscheibe mit einem Stein unbefugt Zutritt zu dem Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unbekannt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Nordenham, 10.06.2022, ca. 21:00 Uhr

Am Abend des 10.06.2022, gegen 21:00 Uhr, wird durch bislang unbekannte Täter gegen den Außenspiegel eines in der Jahnstraße unter einem Carport geparkten Pkw getreten. Durch Zeugen kann eine Personengruppe in Tatortnähe gesichtet werden. Am Pkw ist durch den Tritt ein Schaden entstanden. Schadenshöhe noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und /oder der Personengruppe geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell