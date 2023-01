LPI-SLF: Am Tag der Heiligen Drei Könige berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Neuhaus am Rennweg (ots) - Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in zwei Hotels in Neuhaus am Rennweg ein. In der Eisfelder Straße gelangten der/die Unbekannten durch ein Fenster ins Gebäudeinnere. Anschließend wurde noch eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Versuche, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, misslangen, sodass nichts ...

mehr