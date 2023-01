Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in Hotels: Kein Beutegut, dafür hoher Sachschaden

Neuhaus am Rennweg (ots)

Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in zwei Hotels in Neuhaus am Rennweg ein. In der Eisfelder Straße gelangten der/die Unbekannten durch ein Fenster ins Gebäudeinnere. Anschließend wurde noch eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Versuche, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, misslangen, sodass nichts gestohlen wurde. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch in der Schmalenbuchener Straße drangen Unbekannte widerrechtlich ins Hotelinnere ein. Über eine Zugangstür sowie das gewaltsame Öffnen weiterer Türen gelangten der/die Unbekannten in die Räumlichkeiten und durchwühlten u.a. sämtliche Schubladen. Auch in diesem Fall wurde nichts gestohlen, jedoch entstand auch hier Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

