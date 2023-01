Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach abgebildetem Beschuldigten

Lauscha/ Neuhaus am Rennweg (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen nach u.a. Computerbetrug wird im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zur Identität des Beschuldigten gebeten- es hatte sich folgendes ereignet: Am 10.07.2022, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem PKW VW Polo von ihrer Wohnanschrift in Lauscha an die Tankstelle in der Bahnhofstraße10a in 98724 Neuhaus am Rennweg. Zuvor hatte sie ihre Geldbörse auf dem Autodach abgelegt und dort vergessen, sodass diese- mutmaßlich während der Fahrt- verloren ging. Der bis dato unbekannte, männliche Beschuldigte fand die Geldbörse offensichtlich und eignete sich diese rechtswidrig an. Im Anschluss begab sich der Beschuldigte in die Sparkassenfiliale am Hüttenplatz 6 in Lauscha und hob dort um 15:19 Uhr mit der im Geldbeutel vorgefundenen EC-Karte der Geschädigten 2000,00 EUR von deren Konto ab.

Der Täter wurde durch die Kameras in der Filiale aufgezeichnet. Es handelt sich um einen Mann, zum Alter sowie der etwaigen Größe des Gesuchten liegen keine Angaben vor. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke "Amstaff" mit weißer Aufschrift auf dem rechten Oberarm. Weiterhin trägt er eine graue Jogginghose, graue Arbeitshandschuhe, Sonnenbrille und graue Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Beschuldigten nimmt die PI Sonneberg unter 03675- 8750 entgegen.

