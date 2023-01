Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer stößt mit Stromverteilerkasten und Mauer zusammen: Einsatz Rettungshubschrauber

Pößneck (ots)

Am Donnerstagmittag verunfallte ein 50-Jähriger in Pößneck. Der Mann fuhr die Raniser Straße stadtauswärts in Richtung Ranis entlang. Plötzlich beschleunigte der PKW ohne erkennbaren Grund, kam nach links von der Fahrbahn und prallte gegen einen Stromverteilerkasten sowie gegen eine Mauer. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen- möglicherweise könnte ein gesundheitliches Problem mit dem Unfall im Zusammenhang stehen; dies wird geprüft. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie Start/ Landung des Hubschraubers kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Straße.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell