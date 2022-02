Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen

Karlsruhe (ots)

Eine 65-Jährige parkte ihren Pkw am Sonntag gegen 18.00 Uhr in der Raiherwiesenstraße. Als sie am Montag gegen 19.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass die Reifen zerstochen und rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden war. Ihr kam nun ein junger Mann entgegen, gab sich als Polizeibeamter aus und forderte die Frau auf ihm die Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Da die 65-Jährige zögerte, öffnete er die Beifahrertüre und anschließend das Handschuhfach, nahm daraus eine Mappe mit Werkstattunterlagen und ging davon. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und sprach deutsch mit ausländischen Akzent. Zeugen oder Personen die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/ 49070 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell