Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 4-jähriges Kind von PKW erfasst

Viersen (ots)

Am frühen Abend gegen 17:02 Uhr überquerte ein 4-jähriges Mädchen aus Viersen die Süchtelner Straße an der Bushaltestelle gegenüber der Oberrahser Straße. Während die Eltern nach der Abfahrtzeit des Busses schauten, riss sich das Kind los und rannte auf die Straße. Die 61-jährige PKW-Fahrerin aus Viersen, welche in Richtung Innenstadt Viersen fuhr, konnte trotz sofortiger Bremsung den Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht verhindern. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde gemeinsam mit den Eltern in ein Krankenhaus nach Viersen gebracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. /MiKö (700)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell