POL-VIE: Tönisvorst: Einbruch in ein Autohaus - Nahbereichsfahndung negativ

Kempen (ots) - Einem 45-Jährigen aus Kempen war am 15. Juli das Auto auf einem Parkplatz beschädigt worden. Der Unfallverursacher war davongefahren. Am Donnerstag hat er das Auto gefunden, das seins beschädigt hatte - nach Hinweisen in sozialen Medien. Geschehen war der Unfall am Samstag zwischen 13 und 13.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kempen. Sein Auto hatte Kratzer und Dellen davongetragen, und im ...

mehr