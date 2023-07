Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.15 Uhr, haben ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Süchtelner Straße in Viersen eingebrochen. Wie sie ins Haus gekommen sind, steht noch nicht fest. Die Wohnungstür und eine weitere Tür im Innern der Wohnung hebelten sie mit brachialer Gewalt auf. Dann durchwühlten sie die Wohnung komplett. Der Umfang der Beute ist bislang noch nicht klar. Wir suchen nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit an der Süchtelner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (695)

