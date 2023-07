Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Über soziale Medien Unfallgegner gefunden

Kempen (ots)

Einem 45-Jährigen aus Kempen war am 15. Juli das Auto auf einem Parkplatz beschädigt worden. Der Unfallverursacher war davongefahren. Am Donnerstag hat er das Auto gefunden, das seins beschädigt hatte - nach Hinweisen in sozialen Medien.

Geschehen war der Unfall am Samstag zwischen 13 und 13.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kempen. Sein Auto hatte Kratzer und Dellen davongetragen, und im Radkasten steckte ein Stück einer Frontstoßstange.

Diese Hinweise reichten, um zum Wagen eines 85-Jährigen aus Kempen zu führen, der am Donnerstag in der Nähe des Gymnasiums geparkt hatte. Der Kempener gab an, am Samstag zur fraglichen Zeit auf dem Supermarkt-Parkplatz gewesen zu sein, aber keinen Unfall bemerkt zu haben. Da die Spuren an beiden Autos zusammenpassten und an seinem Wagen auch genau ein solches Stück Stoßstange fehlte, wie es an der Unfallstelle gefunden worden war, gehe er nun auch selbst davon aus, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an. /hei (696)

