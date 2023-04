Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - mehrere Stangen Zigaretten entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 28. April zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter unbemerkt aus dem Lager eines Verbrauchermarktes in der Westfalenstraße mehrere Stangen Zigaretten entwendet und konnte anschließend unbemerkt flüchten. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

