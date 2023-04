POL-EL: Lingen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Uelsen (ots) - Am 29. April, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr, kam es in Uelsen in der Neuenhauser Straße, auf dem Parkplatz vor dem Geschäft "Kringloop" zur Beschädigung eines dort geparkten, grauen Peugeot mit niederländischen Kennzeichen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu ...

